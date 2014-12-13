Программу по повышению рождаемости разработали в Петербурге

Власти Северной столицы продолжают оказывать материальную поддержку семьям, в которых недавно родились дети. В 2023 году на эти нужды выделено 14,3 млрд рублей.

В Смольном представили региональную программу по повышению рождаемости на 2023-2025 г.г. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "радио России".

Градоначальник отметил, что власти Северной столицы продолжают оказывать материальную поддержку семьям, в которых недавно родились дети. В 2023 году на эти нужды выделено 14,3 млрд рублей.

Также для петербурженок будут создаваться условия, при которых возможно совмещать карьеру и материнские обязанности. В городе продолжат совершенствовать жилищные условия для молодых семей.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный опубликовал адреса работы фотовидеофиксаторов на дорогах с 10 по 16 июля.

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