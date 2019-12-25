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Смольный опубликовал адреса работы фотовидеофиксаторов на дорогах с 10 по 16 июля
Сегодня, 10:24
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Смольный опубликовал адреса работы фотовидеофиксаторов на дорогах с 10 по 16 июля

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Петербургские власти опубликовали список адресов, на которых будет производится фотовидеофиксация с 10 по 16 июля. Такие комплексы помогают сотрудникам ГИБДД лучше выявлять нарушения.

С 10 по 16 июля в Петербурге будут установлены передвижные комплексы фиксации превышения скорости, были опубликованы адреса их работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Места нахождения комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП.

Так, например, в Приморском районе на Приморском шоссе установят сразу 12 фиксаторов, а на Парашютной улице семь. Остальные адреса можно посмотреть в телеграмм-канале пресс-службы Смольного.

Ранее сообщалось, что в аварии с Lada в Ленобласти погибла женщина и пострадали трое мужчин.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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