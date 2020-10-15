В аварии с Lada в Ленобласти погибла женщина и пострадали трое мужчин

Водитель скрылся с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 9 июля, на трассе "СПб-завод им. Свердлова-Всеволожск" произошло опрокидывание автомобиля Lada Largus. Как стало известно Piter.TV, в результате ДТП есть одна жертва и трое пострадавших.

Установлено, что водитель машины не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, в результате чего машина опрокинулась. Водитель скрылся с места происшествия.

В результате аварии скончалась неустановленная пассажирка приблизительно 35-ти лет. Также пострадали трое мужчин (граждан Узбекистана) 46-ти, 18-ти и 23-ёх лет. Все они были госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с четырьмя машинами на Ленинградской улице в Петербурге пострадали двое детей.

Фото: Piter.TV