Ленобласть попала в топ регионов с самой низкой рождаемостью

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила властям региона разработать дополнительные меры поддержки семей.

Ленобласть оказалась в топ-10 российских регионов с наиболее низкой рождаемостью по стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета Федерации.

Голикова предложила властям региона разработать дополнительные меры поддержки семей. При этом в начале года в региональных ЗАГСах было замечено увеличение рождаемости на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что низкая рождаемость в 2023 году также зафиксирована в Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.

Ранее мы сообщили о том, что полуприцепы для нефтегазовой отрасли начнут производить в Ленобласти.

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