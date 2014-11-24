Ленобласть попала в топ регионов с самой низкой рождаемостью

Ленобласть оказалась в топ-10 российских регионов с наиболее низкой рождаемостью по стране. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета Федерации.
Голикова предложила властям региона разработать дополнительные меры поддержки семей. При этом в начале года в региональных ЗАГСах было замечено увеличение рождаемости на 5,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что низкая рождаемость в 2023 году также зафиксирована в Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
Ранее мы сообщили о том, что полуприцепы для нефтегазовой отрасли начнут производить в Ленобласти.
Фото: Pxhere
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