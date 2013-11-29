Полуприцепы для нефтегазовой отрасли начнут производить в Ленобласти

Мощность предприятия составит до 600 полуприцепов в год. Продукция будет состоять из стали и алюминия.

В 47-ом регионе ввели по эксплуатацию первое предприятие, предназначенное для производства полуприцепов, перевозящих нефтепродукты и прочие специальные жидкости. Об этом сообщила пресс-служба стройблока Ленобласти.

Завод появился в Никольском. Разрешение на его работу уже выдал региональный Госстройнадзор, а реализацией проекта занимается АО "КАПРИ". Ещё в 2019 году организация заключила соглашение о социально-экономическом взаимодействии с правительством Ленобласти на Российском инвестиционном форуме. Мощность предприятия составит до 600 полуприцепов в год. Продукция будет состоять из стали и алюминия.

Завод принесёт региону 120 новых рабочих мест. Его работники будут трудиться по маршрутной технологии производства. Все материалы будут храниться на складах предприятия, благодаря чему работа будет вестись без задержек.

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