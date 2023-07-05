Рабочие завершили бетонирование на мосту через Волхов в Киришах

До конца текущего месяца пролёт закроют гидроизоляцией.

В Киришах завершили один из этапов строительства нового моста через Волхов – бетонирование пролёта. Об этом рассказали дорожники Ленобласти в своём Telegram-канале.

Работы продолжались с апреля: специалисты заливали каждый кусок пролёта бетоном особой марки. До конца текущего месяца пролёт закроют гидроизоляцией, а к сентябрю К начнётся укладка асфальта. На финальном этапе рабочие смонтируют тротуары и установят барьерное ограждение.

Отметим, что мост-гигант через Волхов заменит старую переправу 1960-х годов, возведённую в Киришах.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт участка шоссе Барыбина начался в Тосно.

Видео: Telegram / Dorogi_lo