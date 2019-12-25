Ремонт участка шоссе Барыбина начался в Тосно

Мероприятия проходят в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

В Тосно приступили к ремонту шоссе Барыбино: дорожники трудятся на трёхкилометровой участке между обходом Тосно и Московским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Мероприятия проходят в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Ремонт начался с демонтажа старых остановок. Вместо них предусмотрены широкие посадочные площадки с пандусами для колясок, велосипедов и других крупных предметов. Также специалисты проведут укрепление обочин, обновление разметки и дорожных знаков.

После ремонта участок присоединится к уже отремонтированному отрезку шоссе от Тосно в сторону деревни Нурма.

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Фото: Правительство Ленинградской области