Капремонт канализации в Гатчине оценили в 25,3 млн рублей

Всего исполнителю поручат поменять 929 м труб.

МУП "Водоканал" города Гатчина объявило тендер на капремонт наружных сетей канализации и колодцев на Достоевской улице. Начальная цена контракта составляет 25,3 млн рублей.



От исполнителя требуется заменить полностью изношенные трубы общей протяжённостью 929 м. Также мероприятия затронут 33 водопроводных и 47 канализационных железобетонных колодцев. Финальным этапом работ станет восстановление нарушенного благоустройства.



Работы необходимо провести в течение 70 календарных дней после заключения контракта. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 июня.



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Фото: Piter.TV