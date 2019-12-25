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Капремонт канализации в Гатчине оценили в 25,3 млн рублей
Сегодня, 14:38
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Капремонт канализации в Гатчине оценили в 25,3 млн рублей

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Всего исполнителю поручат поменять 929 м труб.

МУП "Водоканал" города Гатчина объявило тендер на капремонт наружных сетей канализации и колодцев на Достоевской улице. Начальная цена контракта составляет 25,3 млн рублей.

От исполнителя требуется заменить полностью изношенные трубы общей протяжённостью 929 м. Также мероприятия затронут 33 водопроводных и 47 канализационных железобетонных колодцев. Финальным этапом работ станет восстановление нарушенного благоустройства.

Работы необходимо провести в течение 70 календарных дней после заключения контракта. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 июня.

Ранее мы сообщили о том, что мост через реку Святуха в Ленобласти готовы отремонтировать за 108,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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