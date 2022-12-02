Мост через реку Святуха в Ленобласти готовы отремонтировать за 108,7 млн рублей

Все мероприятия должны быть завершены до 2 сентября 2024 года.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило тендер на проведение капитального ремонта моста через реку Святуха. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 108,7 млн рублей.



Переправа располагается на 48-ом км автодороги А-215 "Лодейное Поле – Вытерга – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок". Будущий исполнитель обязуется организовать временный проезд через реку, а затем полностью отремонтировать текущее сооружение. В список работ входит замена бетонных опор, пролётного строения, а также организация сопряжения, конуса и укрепительных работ, устройство локальных очистных сооружения и укладка нового дорожного покрытия с дорожной разметкой. Все мероприятия должны быть завершены до 2 сентября 2024 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 26 июня.



Ранее мы сообщили о том, что обслуживанием камер фиксации нарушений ПДД в Петербурге займётся самарская компания.



Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)