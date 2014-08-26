Обслуживанием камер фиксации нарушений ПДД в Петербурге займётся самарская компания

Мероприятия нужно будет выполнять до 28 февраля 2025 года.

ГКУ "Городской мониторинговый центр" повторно разместил тендер на обеспечение работоспособности оборудования фотовидеофиксации нарушений ПДД. Конкурс был снова объявлен после жалобы, поступившей в ФАС. Судя по данным портала госзакупок, подрядчиком был выбран ООО "Нетлайн" из Самары.

Начальная цена контракта составляла 186,6 млн рублей. Работы исполнитель в итоге проведёт за 140,8 млн рублей.

В задачи подрядчика будет входить проведение обследований, замена запчастей, проверка кабельных трасс, проверка креплений и внешний камер. Эти мероприятия нужно будет выполнять до 28 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что дом Балкашиной в центре Петербурга отреставрируют за 71 млн рублей.

Фото: Piter.TV