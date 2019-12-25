Дом Балкашиной в центре Петербурга отреставрируют за 71 млн рублей

Все работы должны завершить до 20 декабря 2024 года.

ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры" объявило итоги тендера по реставрации и ремонту лицевого и дворового фасадов "Дома Н.Н. Балкашиной" на Пушкинской улице. Согласно информации на портале госзакупок, контракт на 71,5 млн рублей заключат с ООО ПСБ "Жилстрой".

Объект выступает памятником регионального значения. Проектную документацию для проведения работ аткже разработал о ООО ПСБ "Жилстрой". Теперь специалистам предстоит привести в порядок цоколь, штукатурные отделки фасадов, а также деревянные оконные заполнения. Полностью будут замены металлические элементы, некоторые окна, инженерные коммуникации и водосточные трубы подлежат замене. В финале объект заново покрасят. Все работы должны завершить до 20 декабря 2024 года.

Добавим, что изначально на победу в конкурсе претендовали 2 компании. Однако одну из заявок отклонили из-за несоответствия условиям закупки.

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Фото: Citywalls.ru