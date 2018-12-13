Стал известен проектировщик "коричневой" ветки петербургского метро

Победу в конкурсе "Метростроя" одержал столичный "Метрогипротранс" (МГТ).

АО "Метрострой Северной столицы" подвёл итоги тендера на проектирование Красносельско-Калининской линии ("коричневой" ветки) городской подземки. Судя по данным портала ЕИС, за участок от станции "Путиловская" до "Обводного канала-2" будет отвечать столичный "Метрогипротранс" (МГТ).

Компания предложила собственную цену: вместо начальных 1,8 млрд рублей москвичи готовы выполнит работы за 1,575 млрд.

Отметим, что "Метрогипротранс" выступает постоянным подрядчиком петербургского метрополитена: он уже готовит проекты других участков Красносельско-Калининской линии.

Ранее мы сообщили о том, что запуск щита "Надежда" на "зелёной" ветке петербургского метро состоится 12 июня.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной Столицы"