Запуск щита "Надежда" на "зелёной" ветке петербургского метро состоится 12 июня

Дополнительное соглашение на строительство нового участка Невско-Василеостровской линии находится на согласовании.

АО "Метрострой Северной столицы" заявило о планах по вводу горнопроходческого щита "Надежда" и прокладке тоннелей от станции "Беговая" до станции "Каменка" на "зелёной" ветке городской подземки. Как сообщило издание "Ъ-СПб" со ссылкой на источник в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, компания намерена приступить к задуманному 12 июня.

Дополнительное соглашение на строительство нового участка Невско-Василеостровской линии находится на согласовании. Вскоре оно будет подписано.

Также в ведомстве подчеркнули, что работы по созданию участка от "Беговой" до "Каменки" ведутся в плановом режиме. Сейчас метростроители монтируют стартовый котлован режущего элемента "Надежды".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали выпускать тюбинги для продолжения "зелёной" ветки метро.

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"