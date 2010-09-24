В Петербурге начали выпускать тюбинги для продолжения "зелёной" ветки метро

Конструкции предназначены для установки на будущих станциях «Богатырская» и «Каменка».

Работники АО "Метрострой Северной столицы" начали выпуск тюбингов для продолжения строительства Невско-Василеостровской линии ("зелёной" ветки) городской подземки. Об этом сообщила пресс-служба компания.

Конструкции предназначены для установки на будущих станциях "Богатырская" и "Каменка". В общей сложности для них готовят более 2,5 тыс. железобетонных колец.

Тюбинги являются важными элементами кольца для тоннелей. Каждая конструкция состоит из 7 блоков, а её вес составляет около 65 т.

Ранее были опубликованы первые снимки дизайн-проекта будущей станции метро "Театральная".

Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"