В Петербурге начали выпускать тюбинги для продолжения "зелёной" ветки метро

Работники АО "Метрострой Северной столицы" начали выпуск тюбингов для продолжения строительства Невско-Василеостровской линии ("зелёной" ветки) городской подземки. Об этом сообщила пресс-служба компания.
Конструкции предназначены для установки на будущих станциях "Богатырская" и "Каменка". В общей сложности для них готовят более 2,5 тыс. железобетонных колец.
Тюбинги являются важными элементами кольца для тоннелей. Каждая конструкция состоит из 7 блоков, а её вес составляет около 65 т.
Ранее были опубликованы первые снимки дизайн-проекта будущей станции метро "Театральная".
Фото: пресс-служба АО "Метрострой Северной столицы"
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