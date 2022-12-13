У станции будет два вестибюля.

Опубликованы первые снимки дизайн-проекта будущей станции метро "Театральная". Фотографии проекта показал Ленметрогипротранс.

У станции будет два вестибюля – под площадью Мариинского театра (подземный) и на Лермонтовском проспекте (наземный).

Станцию "Театральная" задекорируют в серо-голубых тонах. Интерьер будет напоминать театральные подмостки.

Ранее стало известно, что к 2026 году построят вестибюль станции метро "Театральная, сама станция будет готова к 2024 году.

Фото: Ленметрогипротранс