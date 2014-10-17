Уполномоченный по правам человека в Петербурге рассказала об итогах работы за 2024 год

Опрос 444 человек показал, что 68 из них заинтересованы в самостоятельной жизни при поддержке специалистов.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова представила итоги своей работы за 2024 год и поделилась мнением о текущих социальных проблемах в интервью с "Петербургским дневником".

Агапитова подчеркнула успехи в реформировании системы социального обслуживания, направленной на улучшение условий проживания и интеграции людей с ограниченными возможностями. Психоневрологические интернаты (ПНИ) переименованы в дома социального обслуживания, что отражает стремление создать более комфортные и человечные условия для проживающих. В ближайшее время планируется обновить посуду и предложить разнообразное меню, создавая атмосферу настоящего дома.

Опрос 444 человек показал, что 68 из них заинтересованы в самостоятельной жизни при поддержке специалистов. Однако многие обитатели интернатов испытывают страх перед выходом в открытое пространство и предпочитают оставаться в привычной среде. Тем не менее, Агапитова отметила необходимость постепенной адаптации и подготовки людей к самостоятельной жизни, улучшая качество проживания и создавая условия для приобретения навыков самообслуживания.

Одной из идей решения проблемы очередей в социальные дома является создание специальных жилфондов, где люди смогут проживать под наблюдением районных служб. Эта идея получила поддержку губернатора Александра Беглова и предполагает участие застройщиков в создании социальной инфраструктуры. Агапитова выразила надежду, что подобные инициативы будут развиваться и распространяться на все районы города.

Важнейшая задача, стоящая перед обществом, — предотвратить помещение дееспособных и трудоспособных граждан в интернаты. Вместо этого предлагается организовывать проживание в собственном жилье с необходимой помощью или в социальных домах с сопровождаемым проживанием.

Ранее мы сообщили о том, что уполномоченный по правам человека в Петербурге рассказала о работе с обращениями граждан, которые находятся в заключении.

Фото: Александр Гальперин / "Петербургский дневник"