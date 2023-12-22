Агапитова выступила против снятия моратория на смертную казнь

Уполномоченная по правам человека в Петербурге напомнила, что жизнь человека является главным его правом.

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова высказалась против снятия моратория на применение смертной казни. Она напомнила в интервью изданию "78.ru", что жизнь человека является главным его правом.

Агапитова предположила, что обсуждение вопроса о возобновлении смертной казни вызвано эмоциональной реакцией на теракт в "Крокус Сити Холле". Тем не менее, в случае с преступниками, совершившими нападение, невозможно будет применить смертную казнь, так как для этого требуется суд присяжных.

Также Агапитова подчеркнула, что Совет по правам человека не может поддерживать смертную казнь, и напомнила, что пожизненное заключение в строгих тюрьмах может быть не менее суровым наказанием.

Ранее мы сообщили о том, что пройти альтернативную службу в Петербурге можно будет в качестве дворника или тракториста.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга