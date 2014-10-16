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На геодезической базе в Ленобласти отравились студенты
Вчера, 22:23
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На геодезической базе в Ленобласти отравились студенты

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Состояние некоторых отравившихся на базе студентов ПГУПС было слишком тяжелым для транспортировки.

Находящиеся на практике в поселке Толмачево студенты Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I сообщили о нескольких случаях отравления, произошедших на геодезической базе. В письме пострадавших, попавшем в СМИ, утверждается, что некоторым практикантам стало настолько плохо, что незамедлительная транспортировка их в лечебное учреждение была невозможна. 

В том же сообщении упоминалась проверка базы, проведенная Роспотребнадзором, по итогам которой было заявлено о массовых нарушениях санитарных правил и правил безопасности и закрытии базы, однако проректор ПГУПС по связям с общественностью Петр Рыбин опроверг факт госпитализации и закрытие базы. 

Официального комментария от Роспотребнадзора пока не последовало. 

Ранее школьница оказалась в больнице после отравления алкоголем в Новом Девяткино. 

Фото: ВКонтакте/Отдых на загородной базе ПГУПС

Теги: база пгупс, отравление студентов, проверка роспотребнадзора, толмачево
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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