На геодезической базе в Ленобласти отравились студенты

Состояние некоторых отравившихся на базе студентов ПГУПС было слишком тяжелым для транспортировки.

Находящиеся на практике в поселке Толмачево студенты Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I сообщили о нескольких случаях отравления, произошедших на геодезической базе. В письме пострадавших, попавшем в СМИ, утверждается, что некоторым практикантам стало настолько плохо, что незамедлительная транспортировка их в лечебное учреждение была невозможна.

В том же сообщении упоминалась проверка базы, проведенная Роспотребнадзором, по итогам которой было заявлено о массовых нарушениях санитарных правил и правил безопасности и закрытии базы, однако проректор ПГУПС по связям с общественностью Петр Рыбин опроверг факт госпитализации и закрытие базы.

Официального комментария от Роспотребнадзора пока не последовало.

Ранее школьница оказалась в больнице после отравления алкоголем в Новом Девяткино.

Фото: ВКонтакте/Отдых на загородной базе ПГУПС