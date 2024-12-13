В аэропорту Толмачево изъяли посылку с капсулами трамадола

Транспортная полиция установила личность подозреваемого.

На территории аэропорта "Толмачево" в Новосибирске российские правоохранительные органы по транспорту изъяли посылку с капсулами, содержащими в себе сильнодействующее вещество трамадол. Известно, что во время проверки информации о причастности местного жителя к незаконному обороту, оперативники задержали мужчину в одном из отделений почтовой службы при получении отправления из Свердловской области.

Согласно заключению экспертов, в посылке находились таблетки, имеющие в своём составе почти 300 граммов трамадола. пресс-служба МВД РФ

Далее сотрудники полиции в посёлке Краснообск обнаружили тайник с аналогичным содержимым. Во время обыска в квартире, в которой остановился злоумышленник, оперативники обнаружили и изъяли ещё более 600 капсул трамадола с общей массой почти 250 граммов. Сильнодействующее вещество злоумышленник планировал реализовать клиентам за счет оборудования закладок. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 1 и 3 статьи 234 УК РФ. Фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа