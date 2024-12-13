В Коломне полицейские уличили двух иногородних граждан в обмане пенсионерки

В Подмосковье задержаны двое курьеров, помогавших аферистам обманывать пожилых людей.

На территории Коломны российские правоохранительные органы уличили двух иногородних граждан в обмане пожилой жительницы Московской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Известно, что потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником "Госуслуг". Он предложил женщине подать заявку для установки электросчетчиков по льготной очереди. Звонивший попросил местную жительницу продиктовать специальный код для входа на портал. Та подчинилась требованиям. В дальнейшем пенсионерке поступили звонки от лжесотрудников Министерства финансового мониторинга и ФСБ. Злоумышленники убедили жертву обмана, что аферисты получили доступ к ее накоплениям.

Собеседники рекомендовали срочно снять сбережения в банке и передать их доверенному лицу для дальнейшего размещения на безопасном счете. Помимо этого, правонарушители просили пожилую гражданку ни с кем не советоваться. пресс-служьа МВД РФ

По инструкции мошенников пенсионерка обналичила четыре миллиона рублей. Она рассказала банковским сотрудникам, что данная денежная сумма нужна на лечение за границей. В дальнейшем женщина отдала все деньги посыльному. На следующий день мошенники снова связались с пожилой женщиной и убедили её снять деньги со счета в другой кредитной организации. Однако благодаря рекомендациям сотрудницы банка россиянка все же обратилась в полицию. В момент, когда заявительница передала другому доверенному лицу аферистов муляж в размере трех миллионов рублей, оперативники задержали курьера. Позже удалось установить личность второго соучастника преступной схемы. Он принимал участие в аналогичных криминальных эпизодах. Оба посыльных объяснили, что нашли себе подработку через Интернет. Они забирали деньги по адресам, которые называли работодатели, и переводили их на указанные банковские счета, выполняя задания за процент. В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа