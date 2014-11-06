Водитель, который врезался в столб на Невском, был в нетрезвом состоянии

В ДТП пострадал 16-летний пассажир автомобиля.

МВД Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении водителя иномарки, который врезался в столб на Невском проспекте. Как выяснилось позже, во время ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе петербургской полиции.

12 декабря 2024 года около 03:45 21-летний водитель автомобиля "БМВ", двигаясь по Невскому проспекту от площади Восстания в сторону улицы Марата, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб. B результате ДТП 16-летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. МВД Санкт-Петербурга

Водитель проходит по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы рассказывали, что луганские автоинспекторы изъяли у пытавшегося скрыться водителя мопеда автомат с патронами.

Видео: МВД Санкт-Петербурга