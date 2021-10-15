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Во время дрифта в центре Петербурга пострадали четверо

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В машине были трое парней и девушка.

Во время дрифта на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы в Петербурге пострадали четыре человека, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 12 декабря водитель автомобиля BMW въехал в столб наружного освещения. Кроме того, иномарка оказалась на встречной полосе движения и едва не столкнулась с автобусом.  

В машине были трое парней и девушка. Пострадали все находившиеся в авто, однако помощь врачей потребовалась только 16-летнему юноше. 

В настоящее время полицейские выясняют, кто вел иномарку. 

Ранее на Piter.TV: в Невском районе пожилой мужчина попал под колеса автомобиля Kia. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: дрифт, невский проспект, пушкинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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