В Невском районе пожилой мужчина попал под колеса автомобиля Kia

В результате аварии пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с пешеходом в Невском районе.

Вечером 11 декабря около дома 62 по улице Бабушкина 57-летний водитель автомобиля Kia на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, на вид которому 60 лет. Пострадавший переходил дорогу на "красный" сигнал светофора.

В результате аварии пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Его личность и детали происшествия устанавливаются.

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на 2-м Муринском проспекте иномарка сбила насмерть пешехода.

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти