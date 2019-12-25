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В Невском районе пожилой мужчина попал под колеса автомобиля Kia
Сегодня, 14:43
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В Невском районе пожилой мужчина попал под колеса автомобиля Kia

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В результате аварии пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с пешеходом в Невском районе. 

Вечером 11 декабря около дома 62 по улице Бабушкина 57-летний водитель автомобиля Kia на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, на вид которому 60 лет. Пострадавший переходил дорогу на "красный" сигнал светофора. 

В результате аварии пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Его личность и детали происшествия устанавливаются. 

Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен. 

Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на 2-м Муринском проспекте иномарка сбила насмерть пешехода. 

Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп в невском районе, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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