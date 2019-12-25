На 2-м Муринском проспекте иномарка сбила насмерть пешехода

На вид погибшему 60-70 лет.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 12 декабря у дома 10 по 2-му Муринскому проспекту водитель автомобиля Honghi h5 1989 года рождения, двигаясь от улицы Орбели к Светлановской площади, наехал на мужчину, на вид которому около 60-70 лет. Последний переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель Honda насмерть сбил 85-летнюю женщину в Тосненском районе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти