  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Honda насмерть сбил 85-летнюю женщину в Тосненском районе
Сегодня, 9:27
196
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Honda насмерть сбил 85-летнюю женщину в Тосненском районе

0 0

Ведется расследование.

В среду, 11 декабря, примерно в 15:00 на 5 км дороги "Ушаки-Рублево-Гуммолово" 39-летний водитель автомобиля Honda Accord совершил наезд на 85-летнюю пенсионерку, которая шла в том же направлении по правой стороне проезжей части и случайно оступилась, упав под колеса машины.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, результате ДТП пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Ведется расследование данного инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что подросток оказался в больнице после ДТП на улице Комсомола.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии