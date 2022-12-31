Водитель Honda насмерть сбил 85-летнюю женщину в Тосненском районе

Ведется расследование.

В среду, 11 декабря, примерно в 15:00 на 5 км дороги "Ушаки-Рублево-Гуммолово" 39-летний водитель автомобиля Honda Accord совершил наезд на 85-летнюю пенсионерку, которая шла в том же направлении по правой стороне проезжей части и случайно оступилась, упав под колеса машины.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, результате ДТП пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Ведется расследование данного инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что подросток оказался в больнице после ДТП на улице Комсомола.

Фото: Piter.TV