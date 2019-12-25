Школьница оказалась в больнице после отравления алкоголем в Новом Девяткино

В реанимацию девочка поступила в тяжелом состоянии.

Восьмиклассница из Петербурга отравилась алкоголем в поселке Новое Девяткино. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 июня.

В тяжелом состоянии подросток поступил в больницу вечером 18 июня. Врачи сразу же отправили девочку в реанимацию. На данный момент выясняются подробности случившегося. Правоохранители проведут беседу с родителями ребенка и узнают, в каких условиях он живет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что нетрезвый подросток в Гатчине угнал "Жигули". Было возбуждено уголовное дело, с юного поклонника отечественного автопрома взята подписка о невыезде и письменное заверение об уважительном отношении к чужому имуществу.

Фото: Piter.tv