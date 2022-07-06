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По требованию ГАТИ продуктовый магазин на Лиговском снял неоновую ленту
Сегодня, 16:24
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По требованию ГАТИ продуктовый магазин на Лиговском снял неоновую ленту

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Арендатор помещения решил выделиться среди конкурентов.

Магазин продуктов снял зеленую неоновую ленту с окон по требованию ГАТИ Петербурга.

Арендатор помещения в нежилом здании на Лиговском проспекте, 41/83, решил выделиться среди конкурентов. Инспекторы не оценили маркетинговый прием. Было установлено, что организация не получала разрешения на изменение фасада. Так, лента висела незаконно. 

В итоге магазин снял ленту, вернув исторический облик зданию, который построили в 1834 году. 

Ранее на Piter.TV: на Выборгской набережной разобрали любимый вандалами домик. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: вкусвилл, гати петербурга, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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