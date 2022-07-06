По требованию ГАТИ продуктовый магазин на Лиговском снял неоновую ленту

Арендатор помещения решил выделиться среди конкурентов.

Магазин продуктов снял зеленую неоновую ленту с окон по требованию ГАТИ Петербурга.

Арендатор помещения в нежилом здании на Лиговском проспекте, 41/83, решил выделиться среди конкурентов. Инспекторы не оценили маркетинговый прием. Было установлено, что организация не получала разрешения на изменение фасада. Так, лента висела незаконно.

В итоге магазин снял ленту, вернув исторический облик зданию, который построили в 1834 году.

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Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга