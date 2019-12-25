На Выборгской набережной разобрали любимый вандалами домик

На объекте периодически появлялись посторонние графические изображения и незаконная реклама.

В Выборгском районе инспекторы ГАТИ Петербурга зафиксировали радикальное устранение нарушений.

Около здания на Выборгской набережной стоял небольшой домик без окон и дверей. Сооружение не использовали, но оно было популярно у вандалов и "бизнесменов". На объекте периодически появлялись посторонние графические изображения и незаконная реклама.

Инспекторы ГАТИ установили, что здание бесхозное, и провели ряд мероприятий по профилактике с администрацией района. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Объект не является памятником, поэтому приняли решение разобрать его.

Ранее мы рассказывали о том, что инспекция разработала новый социальный плакат против вандализма.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга