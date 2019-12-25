На Выборгской набережной разобрали любимый вандалами домик

В Выборгском районе инспекторы ГАТИ Петербурга зафиксировали радикальное устранение нарушений.
Около здания на Выборгской набережной стоял небольшой домик без окон и дверей. Сооружение не использовали, но оно было популярно у вандалов и "бизнесменов". На объекте периодически появлялись посторонние графические изображения и незаконная реклама.
Инспекторы ГАТИ установили, что здание бесхозное, и провели ряд мероприятий по профилактике с администрацией района.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Объект не является памятником, поэтому приняли решение разобрать его.
Ранее мы рассказывали о том, что инспекция разработала новый социальный плакат против вандализма.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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