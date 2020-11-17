ГАТИ Петербурга разработала новый социальный плакат против вандализма

В Петербурге за нанесение несанкционированных графических изображений предусмотрены меры ответственности, вплоть до уголовной.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) создала новый социальный плакат, направленный на борьбу с вандализмом. Плакат был размещен в образовательных учреждениях, спортивных организациях, библиотеках и молодежных центрах, где дети проходят процесс социализации.

В Петербурге за нанесение несанкционированных графических изображений предусмотрены меры ответственности, вплоть до уголовной. Ежегодно ГАТИ разрабатывает социальную рекламу для предотвращения подобных правонарушений.

В этом году на плакате изображен вандал, разрисовывающий колонны исторического здания, причем искажение внешнего вида постройки выполнено с помощью нейросети.

Каждый желающий может скачать этот плакат, распечатать его и разместить в подходящем месте, например, на информационном стенде в подъезде после согласования с управляющей компанией, либо поделиться им в своем сообществе в социальных сетях, рекомендуют в пресс-службе ГАТИ.

Ранее мы сообщили о том, что производитель работ на улице Чайковского выплатит полмиллиона рублей за отсутствие ордера.

Фото: ГАТИ