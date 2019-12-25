Производитель работ на улице Чайковского выплатит полмиллиона рублей за отсутствие ордера

После завершения работ жители обнаружили, что вместо обещанного гранитного мощения, выбранного в рамках программы комплексного благоустройства города при поддержке "Газпрома", рабочие уложили обычную бетонную плитку.

Недавно жители улицы Чайковского в Петербурге столкнулись с неожиданной ситуацией, связанной с ремонтом тротуара. В октябре неизвестная организация без опознавательных знаков начала земляные работы, разместив яркие красные трубы прямо на пешеходной зоне и начав копать ямы. Инспекторы ГАТИ зафиксировали, что работы проводились без соответствующего ордера.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после завершения работ жители обнаружили, что вместо обещанного гранитного мощения, выбранного в рамках программы комплексного благоустройства города при поддержке "Газпрома", рабочие уложили обычную бетонную плитку.

В ходе проверки ГАТИ выяснилось, что эта "заплатка" является временным решением. Организация обязана восстановить оригинальное покрытие после 15 апреля, чтобы избежать его повреждения из-за погодных условий. Несмотря на это, организация не смогла избежать штрафа. Теперь ей предстоит выплатить городу 500 тысяч рублей за проведение работ без ордера, а также возместить материальный ущерб.

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Фото: ГАТИ