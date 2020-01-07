"ВкусВилл" готовится выйти на IPO

Компанию могут оценить в 3-5 млрд долларов.

Российский ритейлер "ВкусВилл" готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Выйти на IPO компания может уже в этом году или в начале 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Отмечается, что "ВкусВилл" могут оценить в 3-5 млрд долларов. Ретейлер планирует IPO со вторичным листингом на Московской бирже.

По информации издания, разместить акции в США собирается и СПБ Биржа. Эксперты отмечают, что восстановление экономики страны из-за роста цен на нефть, а также рост мировых фондовых рынков сделали условия выход на биржу более привлекательными.

Ранее мы писали, что Biocad начал выпуск вакцины "Спутник Лайт" под Петербургом.

Фото: Instagram / vkusvill_ru