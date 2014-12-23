В Тбилиси полиция задержала трех человек за убийство бизнесмена Джангвеладзе

Отмечается, что причиной убийства стал давний конфликт из-за бизнеса.

В Тбилиси полиция задержала трех человек за убийство бизнесмена Левана Джангвеладзе, брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе. Об этом сообщил журналистам глава Департамента полиции столицы Важа Сирадзе.

Инцидент произошел 14 марта на проспекте Чавчавадзе. Бизнесмен умер от полученных множественных ранений. Его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Одного подозреваемого задержали через три дня после убийства. Также был задержан мужчина, на чье имя было зарегистрировано орудие преступления.

Отмечается, что причиной убийства Джангвеладзе стал давний конфликт из-за бизнеса. Спустя время полиция задержала трех человек. Они обвиняются в организации умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений, в незаконном приобретении и хранении оружия, в сокрытии особо тяжкого преступления и предоставлении ложной информации.

Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster