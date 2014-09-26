В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Алексей Арестович прокомментировал "безрезультативную" встречу Зеленского и Меркель.

В Киеве обвинили немецкого канцлера Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу Москвы. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина-24" сделал советник делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович. Эксперт подчеркнул, что визит Владимира Зеленского в Германию, а также его переговоры с главой правительства ФРГ не принесли ожидаемых результатов.

А не принесли результатов потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России.Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться. Алексей Арестович, украинский политик

Арестович заметил, что украинскому президенту не удалось найти "общего языка" с Меркель по многим вопросам. Одна из таких тем связана с достройкой газопровода "Северный поток-2", а также выполнения "формулы Штайнмайера". При этом в Киеве считают, что Запад беспокоится о возрастающем влиянии Китая, поэтому готов договариваться с Россией ради защиты национальных интересов.

Меркель: "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину.

Видео: YouTube / УКРАЇНА 24