Меркель: "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ обсудила с Байденом вопрос поставок газа через Киев после достройки российского газопровода.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину. Об этом чиновница сообщила журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне. Она встретилась в Белом доме с американским президентом Джо Байденом. По мнению властей ФРГ, российский проект газопровода призван дополнить транзит ресурса через Киев, а не полностью его заменить.

Для меня "Северный поток - 2" - дополнительные проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Все остальное вызвало бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии пояснили, что Берлин и Вашингтон говорят о "Северном потоке-2" с увязкой по Украине. При этом стороны дают разные оценки реализации проекта. При этом ФРГ уверен, что Киев имеет право на территориальную целостность. Меркель и бундестаг приложили много усилий для того, чтобы РФ и Украина смогла договориться о транзите газа. Чиновники надеются, что он будет обеспечен и после завершения контракта, который истекает в 2024 году.

Байден и Меркель одобрили по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию".

Видео: YouTube / Fox News