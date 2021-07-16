Байден и Меркель одобрили по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию"

Главы США и Германии встретились в Белом доме.

Американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель одобрили по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию". Об этом спикеры рассказали на совместной конференции в Белом доме.

Вашингтонская декларация подтверждает нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Джо Байден, президент США

Глава государства заявил прессе, что Берлин и Вашингтон понимают то, что сторонам необходимо доказать, что демократия способна удовлетворить потребности граждан во второй четверти XXI века. США и ФРГ будут отстаивать принципы и всеобщие права, а также противодействовать тем странам, которые хотят подорвать свободные и открытые общества.

Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии.

Видео: YouTube / Fox News