Байден и Меркель одобрили по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию"

Американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель одобрили по итогам встречи "Вашингтонскую декларацию". Об этом спикеры рассказали на совместной конференции в Белом доме.
Вашингтонская декларация подтверждает нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня.
Джо Байден, президент США
Глава государства заявил прессе, что Берлин и Вашингтон понимают то, что сторонам необходимо доказать, что демократия способна удовлетворить потребности граждан во второй четверти XXI века. США и ФРГ будут отстаивать принципы и всеобщие права, а также противодействовать тем странам, которые хотят подорвать свободные и открытые общества.
Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии.
Видео: YouTube / Fox News
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