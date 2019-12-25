Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии

Армин Лашет оценил необходимость реализации российского проекта для Германии.

Преемник немецкого канцлера Ангелы Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии. Такое заявление политик от консервативной партии ФРГ Армин Лашет сообщил журналистам на панельной дискуссии. Мероприятие было организовано изданием Stuttgarter Zeitung. Депутат считает, что у Берлина есть право на самостоятельное решение энергоснабжающих вопросов. Он уточнил, что такое право признал даже американский лидер Джо Байден.

Нынешний президент США признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, завтра во время визита канцлера в США приведет к хорошему результату. Армин Лашет, немецкий политик

Эксперт подчеркнул, что проект российского газопровода в Германию является для страны экономически правильным, так как ФРг находится на переходном этапе к "зеленой энергетике". Берлин согласился создать терминал приема сжиженного природного газа, который в случае необходимости может поставляться Америкой.

В ФРГ политик призвал ХДС занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2".

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