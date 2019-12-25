В ФРГ политик призвал ХДС занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2"

Der Spiegel рассказал о статье Родериха Кизеветтера для внутреннего пользования коллег по ХДС.

В ФРГ политик призвал Христианско-демократический союз Германии занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2". Об этом рассказали журналисты местного издания Der Spiegel. Член комитета ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер не считает проект российского газопровода выгодным для страны экономическим проектом.

"Северный поток - 2" преимущественно является геополитическим проектом. немецкий политик

Специалисты полагает, что за счет газопровода Москва пытается исключить Киев из газового транзита. Кизеветтер признал в статье для коллег, что трубопровод почти готов и останавливать его слишком поздно. Он напомнил, что в случае отказа от реализации проекта ФРГ придется выплачивать миллиардные штрафы и компенсации пострадавшим компаниям. В бундестаге призвал изучить возможность введения на проект моратория.

Напомним, что немецкий канцлер Ангела Меркель считает нужным достроить газопровод. такогй же точки зрения придерживается и глава ХДС Армин Лашет.

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