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В ФРГ политик призвал ХДС занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2"
Сегодня, 13:49
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В ФРГ политик призвал ХДС занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2"

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Der Spiegel рассказал о статье Родериха Кизеветтера для внутреннего пользования коллег по ХДС.

В ФРГ политик призвал Христианско-демократический союз Германии занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2". Об этом рассказали журналисты местного издания Der Spiegel. Член комитета ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер не считает проект российского газопровода выгодным для страны экономическим проектом. 

"Северный поток - 2" преимущественно является геополитическим проектом.

немецкий политик

Специалисты полагает, что за счет газопровода Москва пытается исключить Киев из газового транзита. Кизеветтер признал в статье для коллег, что трубопровод почти готов и останавливать его слишком поздно. Он напомнил, что в случае отказа от реализации проекта ФРГ придется выплачивать миллиардные штрафы и компенсации пострадавшим компаниям. В бундестаге призвал изучить возможность введения на проект моратория.

Напомним, что немецкий канцлер Ангела Меркель считает нужным достроить газопровод. такогй же точки зрения придерживается и глава ХДС Армин Лашет.

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Фото: Pixabay.com

Теги: der spiegel, бундестаг, германия, северный поток-2, фрг, хдс
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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