Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями

Авторы изучили билеты сотрудников ФСБ.

Bellingcat связал фигурантов расследования об Алексее Навальном с тремя смертями. Об этом сказано в новой публикации издания, подготовленном совместно с журналистами Der Spiegel и The Insider.

В материале сказано, что фигуранты расследования о якобы отравлении Навального причастны к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.

Авторы изучили билеты сотрудников ФСБ. В расследовании сказано, что в дни смерти указанных людей они находились в тех же местах, что и погибшие.

Ранее мужчину осудили на 18 лет за убийство петербурженки и кражу ее автомобиля и ценностей.

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