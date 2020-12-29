Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями

Bellingcat связал фигурантов расследования об Алексее Навальном с тремя смертями. Об этом сказано в новой публикации издания, подготовленном совместно с журналистами Der Spiegel и The Insider.
В материале сказано, что фигуранты расследования о якобы отравлении Навального причастны к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.
Авторы изучили билеты сотрудников ФСБ. В расследовании сказано, что в дни смерти указанных людей они находились в тех же местах, что и погибшие.
Ранее мужчину осудили на 18 лет за убийство петербурженки и кражу ее автомобиля и ценностей.
Фото: pixabay.com
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