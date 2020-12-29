Мужчину осудили на 18 лет за убийство петербурженки и кражу ее автомобиля и ценностей

Злоумышленник убил местную жительницу в августе 2019 года.

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина признан виновным в убийстве, краже и разбой и проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Установлено, что 22 августа 2019 года злоумышленник напал на 58-летнюю петербурженку около ее квартиры в доме на бульвар Новаторов. Мужчина ударил женщину ножом в шею, из-за чего пострадавшая скончалась на месте. Затем злоумышленник похитил смартфон, деньги своей жертвы, а также ключи от "Вольво" стоимостью свыше 3 млн рублей. На украденной машине разбойник уехал в Химки, а одежду, в которой был в момент убийства, и не очень ценные вещи убитой женщины сжег на территории Новгородской области. Кроме того, мужчина снял более миллиона рублей с украденной банковской карты петербурженки.

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Фото: Piter.TV