Гипермаркет оштрафовали на 70 тыс. рублей за рекламу в неположенном месте в Красногвардейском районе

Для размещения плакатов есть специально отведенные места.

Продуктовый гипермаркет оштрафовали на 70 тыс. рублей за рекламу в неположенном месте. На фасаде магазина находились два полотна с информацией об открытии мебельного магазина из Белоруссии. Ситуацией пришлось заняться судебным приставам.

В ноябре 2019-го года сотрудники администрации Красногвардейского района обнаружили рекламу на доме №2 на проспекте Ударников. Информация была размещена вне специально отведенных для этого мест. Тем самым был нарушен Закон Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Так как универсам не стал выплачивать штраф добровольно, администрация обратилась к судебным приставам. Организацию уведомили о возбуждении исполнительного производства, а затем списали средства с одного из банковских счетов гипермаркета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что несовершеннолетнего оштрафовали за употребление наркотиков. Он принял запрещенное вещество на глаза у полицейского.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб