План Киева раскрыл Алексей Арестович.

На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса. Информацией со зрителями поделились журналисты местного телеканала "Наш". Они пригласили в эфир советника киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича. По мнению эксперта, на данный момент Вооруженные силы страны способны насильственным методом захватить весь регион конфликта за счет окружения крупных городов, "разрезки" путей снабжения, а также ведения артиллерийского огня по восточным границам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска. Алексей Арестович, украинский эксперт

Напомним, что ранее специалисты оценивали вооружение армии Украины как плачевное. Они полагают, что ВСУ не в силах провести операцию по захвату неподконтрольного Донбасса. Генерал-майор запаса Владимир Богатырев считает состояние ВСУ критическим из-за нехватки боеприпасов, продовольствия, в также недостаточного финансирования военнослужащих.

На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе.

Видео: YouTube/НАШ