На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе

Алексей Арестович рассказал о способах решения конфликта на юго-востоке Украины.

На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом журналистам в эфире телеканала "Украина 24" сообщил советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Эксперт заметил, что решить конфликт можно только двумя способами. В первом случае, Киев пойдет на прямой конфликт с Москвой, во втором - ставка будет делаться на дипломатическое решение ситуации.

У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта. Алексей Арестович, украинский чиновник

Эксперт полагает единственными приемлемыми для Украины вариантами обсуждения конфликта на юго-аостоке страны Нормандский формат и Минские соглашения. Арестович подчеркнул, что сейчас Киев не может себе позволить "класс игры", способный сдвинуть существующие договоренности или создать новые условия.

В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный.

Видео: YouTube / Україна 24