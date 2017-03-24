Алексей Арестович прокомментировал позицию военного альянса на вступление Украины в НАТО.

В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный. Такое заявление в эфире местного телеканала ICTV сделал Алексей Арестович. Представитель Трехсторонней контактной группы со стороны Украины по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе выступил в рамках программы "Свобода слова Славика Шустера".

Это не окончательный ответ. Потому что окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина. Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России. Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что лидеры Североатлантического альянса 14 июня поддержали права Грузии и Украины на вступление в НАТО. Однако руководство напомнило о необходимости соответствия критериям НАТО посредством проведения реформ в странах-кандидатах. Арестович прокомментировал эту позицию альянса. Он рассказал, что Киев надеется на большую конкретику о собственных перспективах после встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Встреча американского и российского лидеров пройдет 16 июня в Женеве.

Байден: НАТО и G7 нуждаются в лучшей координации действий в отношении РФ.

Видео: YouTube / Свобода слова на ICTV