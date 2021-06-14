Байден: НАТО и G7 нуждаются в лучшей координации действий в отношении РФ

По словам Байдена, Москва действует не последовательно.

Страны Большой семёрки и НАТО нуждаются в лучшей координации действий в отношении России и Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Байдена, Москва и Пекин действуют не так последовательно, как от них ожидали. В связи этим он и его коллеги по G7 видят необходимость лучше координировать свои действия для противостояния "новым вызовам".

Американский глава напомнил о важности пятой статьи устава НАТО. Согласно ней участники договора рассматривают военный конфликт с одним из них, как объявление войны всем, и каждая страна в праве рассчитывать на коллективную защиту с применением оружия.

Видео: YouTube / NATO News