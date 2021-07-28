Зеленский напомнил, что основатель Москвы похоронен в Киеве

Украины отмечает годовщину Крещения Руси.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 1033-й годовщиной Крещения Руси. Видеообращение было опубликовано в официальном Telegram-канале администрации президента страны.

В ходе своего обращения украинский лидер отметил, что в киевской церкви Спаса на Берестове похоронен основатель российской столицы.

В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы. Владимир Зеленский, президент Украины

Кроме того он заявил, что Украина является наследницей могущественных государств средневековой Европы.

Напомним, украинские исследователи в области истории и филологии заявили, что Россия "украла" у Украины трех богатырей. Они убеждены, что истории о богатырях по исторической территории Руси передавались "из уст в уста", но однажды Москва решила присвоить себе принадлежность трех богатырей.

Ранее на Украине заявили о стремлении РФ сделать Черное море своим озером.

Видео: Youtube/Ze! Life