На Украина заявили о стремлении РФ сделать Черное море своим озером

Такой вывод был сделан на основе первой британской карты водоема.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия намерена сделать Черное море своим озером. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилов сообщил, во время приема в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender он получил "уникальный подарок" от капитана надводного судна Винса Оуэна. Этим подарком является "распечатка" первой в мире британской карты Черного моря.

Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером". Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Он подчеркнул, что Великобритания является "другом и партнером" Украины, который придерживается позиции, что страна должна пополнить ряды Североатлантического Альянса.

Ранее украинские исследователи в области истории и филологии заявили, что Россия "украла" у Украины трех богатырей. Они убеждены, что истории о богатырях по исторической территории Руси передавались "из уст в уста". Но однажды Москва решила присвоить себе принадлежность трех богатырей.

Фото: Facebook/danilov.oleksiy