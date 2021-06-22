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В Киеве в 80-ю годовщину начала ВОВ сожгли флаги дивизии СС "Галичина"

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Илья Киева провел акцию в День памяти и скорби.

В Киеве в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны сожгли флаги дивизии СС "Галичина" и других нацистских организаций. Об этом рассказали местные журналисты. Ролик с мероприятием в столице Украины опубликовали представители Telegram-канала "Реальная война". 

В настоящее время известно, что знамена фашистов сжег местный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Это произошло в момент возложения цветов к мемориалу жертв, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что "Галичина" во времена ВОВ являлась частью войск СС с 1943 года. По постановлению Нюрнбергского трибунала она признана преступным движением.

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Видео: YouTube / Ілля Кива

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Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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