Илья Киева провел акцию в День памяти и скорби.

В Киеве в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны сожгли флаги дивизии СС "Галичина" и других нацистских организаций. Об этом рассказали местные журналисты. Ролик с мероприятием в столице Украины опубликовали представители Telegram-канала "Реальная война".

В настоящее время известно, что знамена фашистов сжег местный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива. Это произошло в момент возложения цветов к мемориалу жертв, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что "Галичина" во времена ВОВ являлась частью войск СС с 1943 года. По постановлению Нюрнбергского трибунала она признана преступным движением.

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Видео: YouTube / Ілля Кива