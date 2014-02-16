Украинские исследователи обвинили Россию в краже трех богатырей

Эксперты считают, что в свое время Московское княжество присвоило себе авторство былин о богатырях.

Украинские исследователи в области истории и филологии заявили, что Россия "украла" у Украины трех богатырей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал "24TV.UA".

Специалисты уверены, что Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько. Другой вариант – Илья Муровец. По их мнению, он появился на свет в деревне Моровск под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.А вот Алешу Поповича звали Олешко. Историки заявляют, что он был рыцарем, а не боярином. Богатырь родился в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове.

Третий богатырь, Добрыня Никитич, по словам экспертов, являлся "воеводой князя Владимира Великого". Это объясняется тем, что он жил на территории Киевской Руси, которая располагалась в пределах современной Украины и простиралась до территории нынешнего Великого Новгорода.

Авторы исследования убеждены, что истории о богатырях по историчекой территории Руси передавались "из уст в уста". Но однажды Москва решила присвоить себе пренадлежность трех богатырей.

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Фото: tretyakovgallery.ru