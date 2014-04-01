Захарова сообщила, что гордится Зеленским

В МИД России прокомментировали новые санкции со стороны Киева.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что гордится украинским президентом Владимиром Зеленским. Так чиновница прокомментировала информацию о том, что Киев вводит новые санкции. На этот раз ограничения коснутся Россотрудничества.

Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 2 апреля стало известно о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении компаний, считающихся причастным к контрабанде. Журналисты портала "Украинская правда" уточнили, что речь идет о 10 российских компаниях, а также Россотрудничестве. Глава последней организации Евгений Примаков заявил, что не получал на данный момент официальных сведений от Киева о введенных санкциях.

МИД назвал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси провокацией.

Фото: МИД России

