СНБО ввел санкции против иностранных компаний, в том числе из России

Под ограничения может попасть Россотрудничество.

Совета национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против иностранных компаний, в том числе из России. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Запись эфира доступна на YouTube-канале.

Есть компании из РФ, есть из других стран, которые сегодня также попали в санкционный список. Алексей Данилов., секретарь СНБО Украины

Чиновник не стал конкретизировать наименования организаций, а также введенные против них ограничения со стороны Киева. Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что речь может идти о филиале Россотрудничества, а также еще десяти компаниях. Ранее рестрикции касались блокировки финансовых и имущественных активов, ограничения в торговых операциях, в отдельных случаях - полное прекращение транзита ресурсов, полетов или перевозок через Украину. Прекращались совместные соглашения, проекты, программы. В частности, это затронуло сферу безопасности и обороны, технологии, права интеллектуальной собственности, визовые ограничения.

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Фото: YouTube/ LIVE НАШ